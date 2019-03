Kultur am Niederrhein : Niederrhein-Museen erkunden Neuland

Niederrhein Das kulturgeschichtliche Museumsnetzwerk Rhein-Maas im Kulturraum Niederrhein plant zum fünften Mal ein gemeinsames Ausstellungsjahr. Das Thema lautet „Neuland – Terra incognita“.

Den Auftakt des gemeinsamen Themenjahres „Neuland – Terra incognita“ macht am Sonntag, 24. März, die Sonderausstellung im Grafschafter Museum und im Alten Landratsamt in Moers. Museumsleiterin Diana Finkele, die auch das Themenjahr innerhalb des kulturgeschichtlichen Museumsnetzwerkes federführend organisiert hat, lädt ein, sich mit der Frauen- und Demokratiebewegung am Niederrhein vor 100 Jahren zu beschäftigen: „Wählen und Wühlen“ lautet der Titel. Aus Moerser Sicht interessant: Zur Eröffnung der Ausstellung öffnet auch das Alte Landratsamt erstmals einem größeren Publikum seine Pforten. In dem Gebäude wird die Stadt Moers spätestens ab Herbst/Winter nach umfangreicher Renovierung die Geschichte des 20. Jahrhundert erzählen. Getreu dem Motto „Neuland“ will das Museumsnetzwerk auch digital Neuland betreten. Im Landratsamt öffnet am 24. März beispielsweise ein Digi-Lab. Das Museum Schloss Rheydt entwickelte hingegen mit der Firma Firesource UG aus Mönchengladbach die „Rhein-Maaster Quiz-App, die in Zukunft Menschen in der Region zu Experten ihrer Heimat machen soll. Die Ausstellungsmacher vom Niederrhein und aus dem Nachbarland gaben am Donnerstag an einem digitalen Zukunftsort eine Vorschau auf das Jahresprogramm: im FabLab der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort.