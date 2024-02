Workshop in Kamp-Lintfort Glas-Herzen aus der CWWN-Manufaktur

Besonderes Highlight im Bistro26 seien die üppig belegten Landbrote in verschiedenen Geschmackskreationen, so das CWWN. Freitags würden zudem wechselnde, hausgemachte Suppen und Eintöpfe auf die Gäste warten, welche auch to go angeboten würden. Mit dem Kreativ-Workshop habe nun ein ganz besonderes Event im Bistro26 statt gefunden. Während der Workshop sonst immer in der Glaswerkstatt der W8ZIG in Rheinhausen stattfinde, ebenfalls eine Einrichtung der CWWN, sei dieser nun erstmalig im Bistro26 durchgeführt worden. Passend zum bevorstehenden Valentinstag rief man ein Valentins-Frühstück mit Gestaltung eines Glas-Herzens ins Leben gerufen. Schnell sei der erste Bistro-Workshop ausgebucht gewesen, teilt das CWWN mit. Initiiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung gemeinsam von den acht Beschäftigten der W8ZIG Rheinhausen und dem Team des Bistro26.