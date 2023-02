Kiesabbau am Niederrhein Niederrhein-Appell – RVR-Pläne empören die Bürger

Die Ankündigung des Regionalverbands Ruhr über die veränderten Flächen im Regionalplan habe große Empörung unter den betroffenen Bürgern ausgelöst. „Natürlich sind wir froh um jede Fläche, die vom Kiesabbau verschont bleibt. Aber der RVR hat das absolute Minimum geleistet, indem er lediglich Teilflächen gestrichen hat, alle neuen Standorte sind an sich noch drin“, so Simone Spiegels. Das könne man am Beispiel Saalhoff sehen. Die nördliche Fläche sei gestrichen, aber die südliche Fläche solle dennoch abgegraben werden. „Es ist unseres Erachtens nur eine Frage der Zeit, dass die jetzt gestrichenen Flächen wieder in Diskussion geraten“, betont Spiegels. Die Belastung für Anwohner, Natur und Umwelt mit Dreck, Lärm und LKW-Verkehr, unterbrochene Biotopverbunde und zerstörte Naherholungsgebiete blieben gleich, weil die Flächen nur kleiner, aber nicht entfallen seien, kritisiert sie. Der RVR habe den Landtagsbeschluss zum Landesentwicklungsplan nicht berücksichtigt. Dieser habe Änderungen zum LEP im Bereich Rohstoffentnahme enthalten und die Anweisung, dass die Regionalplanung diese Zielsetzungen bereits jetzt in ihre Planung mit einfließen lassen solle.