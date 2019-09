Ausstellung in der Mediathek : Die Freude am Malen treibt sie an

Die Freude am Malen treibt sie an

Kamp-Lintfort Nicole Poelman-Heinhold stellt in der Kamp-Lintforter Mediathek aus.

26 Arbeiten stellt Nicole Poelman-Heinhold in der Kamp-Lintforter Mediathek aus. Sie sind in Teilen abstrakt wie gegenständlich, tragen Namen wie „Living Tree“, „In Love“ oder „Weitblick“. Der Titel „Follow your own way“, also den eigenen Weg gehen, dürfte ein versteckter Hinweis darauf sein, dass die Autodidaktin spät, aber nicht zu spät, zur Malerei gekommen ist. „Bereits mein Opa malte und zur Malerei habe ich mich immer hingezogen gefühlt“, erklärt die 56-Jährige, die weitläufig mit Joseph Beuys verwandt ist. „Im Flugzeug saß ich vor Jahren neben einem Künstler, der mir erklärte, wie wichtig Kunst für den Menschen und die eigene Seele ist. Getraut habe ich mich damals noch nicht“, erinnert sich die Malerin.