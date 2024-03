Aus Fachhandel in Kamp-Lintfort Einbrecher stehlen Baumaschinen

Unbekannte haben Werkzeuge und Maschinen aus einem Fachhandel für Gewerbebetreibende an der Friedrichstraße gestohlen. Etwas was die Täter am Tatort zurückließen, gibt der Polizei Rätsel auf.

05.03.2024 , 10:17 Uhr

In der Zeit von Freitag, 1. März, 15 Uhr, bis Montag, 4. März, 9 Uhr, haben Einbrecher Werkzeuge und Maschinen aus einem Fachhandel für Gewerbebetreibende an der Friedrichstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Geschäft. Dort nutzten sie einen Hubwagen, um Paletten mit Waren von den Regalen zu holen und so an ihr Diebesgut zu gelangen. Sie hinterließen mehrere Einkaufswagen vor der Firma, die mit Farbe angesprüht wurden. Ob die Einkaufswagen zum Transport des Diebesgutes genutzt wurden oder eine andere Bewandtnis hatten, sei derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, heißt es. Es werden Zeugen gesucht, die auffällige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 934 0 entgegen.

