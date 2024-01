Neujahrsempfang in Kamp-Lintfort Bürgermeister verleiht erstmals drei Heimatpreise

Der Vorsitzende des Fördervereins der Landesgartenschau 2020 freute sich über das Lob des Bürgermeisters, der sagte, er kenne keine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen, in der es einen vergleichbaren Laga-Förderverein gäbe, der so aktiv sei. „Wir haben 830 Mitglieder“, berichtete Bernd Kröger, nachdem er den Heimatpreis entgegengenommen hatte. „Wir laden jedes Jahr zu mehreren Pflanzaktionen ein, 2023 unter anderem am Kamper Berg zu 900 Jahre Kloster Kamp.“