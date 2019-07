Baugebiete in Kamp-Lintfort : Neues Wohnen auf altem Sportplatz

Kamp-Lintfort Die Stadtverwaltung stellte ihre Pläne für den DJK-Platz in der Altsiedlung vor. Geplant ist ein Wohngebiet.

In dem Dreieck zwischen Ring-, Vinn- und Kattenstraße soll ein neues Wohngebiet entstehen. Und auch die Planungen für den schon lange gewünschten Kamp-Lintforter Bahnanschluss nehmen konkrete Formen an. Am Dienstag fand zu beiden Themen eine öffentliche, von knapp 60 interessierten Bürgern besuchte Informationsveranstaltung in der Aula des Diesterwegforums an der Vinnstraße statt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Christoph Landscheidt gab zunächst die Leiterin des städtischen Bauamts Monika Frailing einen kurzen Überblick über den derzeitigen Planungsstand des neuen Wohnbauprojektes und übergab das Mikrofon anschließend an ihren Kollegen Christian Mörs, der es dann anhand anschaulicher Bildprojektionen näher erläuterte. Demnach sollen in den nächsten zwei Jahren auf dem vorgesehenen Baugelände mehrere Einfamilien-Doppelhäuser mit Gärten und eine dazugehörige Zugangsstraße entstehen.

Die genaue Anzahl der Häuser steht allerdings noch nicht fest. Sicher ist aber, dass sie sich möglichst harmonisch in die Bauformen der angrenzenden Altsiedlung einpassen sollen. Die für die Geländeerschließung notwendigen Gutachten zur Bodenbeschaffenheit und zum Artenschutz werden zurzeit gerade eingeholt. Nach dem etwa 20-minütigen Vortrag von Christian Mörs hatten die Besucher dann die Möglichkeit, ihre Fragen und Anregungen dazu zu äußern. So schlug eine Besucherin zum Beispiel vor, die eigentlich durchgängig geplante Zugangsstraße stattdessen lieber mit einem Wendehammer zu versehen. Ein anderer wollte wissen, ob das Neubaugebiet auch altengerechte Wohnungen zu sozial verträglichen Preisen vorsehe. Außerdem gab es Fragen zu geplanten Kinderspielplätzen, der Zukunft des benachbarten Don-Bosco-Hauses und der Verkehrssicherheit an der ebenfalls benachbarten „Kita Wirbelwind“. „Ich kann Ihnen zwar noch nicht alle Fragen konkret beantworten, aber wir werden Ihre Anregungen in die weitere Planung mit aufnehmen“, versprach Bürgermeister Landscheidt. Anschließend ging es dann mit einem von Planungsamt-Mitarbeiter Arne Gogol gehaltenen Vortrag zur zukünftigen Kamp-Lintforter Bahnanbindung weiter. Die so erklärte er, werde in einem ersten Realisierungsabschnitt im nächsten Jahr zur Landesgartenschau teilweise aufgenommen werden. Die Haltestelle dafür wird demnächst unmittelbar an dem neu geplanten Wohngebiet an der Kreuzung Ringstraße/Kattenstraße entstehen und in einem nächsten Bauabschnitt durch einen Auto- und Fahrradparkplatz ergänzt werden. Doch diese zukünftigen Planungsschritte interessierten die Besucher der Informationsveranstaltung nicht so sehr. Wie in der Fragerunde deutlich wurde, wollten sie eher etwas über den versprochenen Bahnbetrieb während der Landesgartenschau wissen. Zum Beispiel über die Fahrfrequenz, ob es genug Überwege über die Gleise geben wird, und ob man nicht noch ein paar zusätzliche Eingänge in das LaGa-Gelände einrichten könnte.