Neues Angebot in Kamp-Lintfort Pflegeteam berät jetzt auch zu Hause

Kamp-Lintfort · Das St.-Bernhard-Hospital bietet in der Pflegeberatung eine neue Dienstleistung an: Suzan Kian und Cedric Biedermann beraten Angehörige jetzt auch zu Hause. So lässt sich das Angebot nutzen.

16.04.2023, 17:30 Uhr

Suzan Kian und Cedric Biedermann beraten pflegende Angehörige im St. Bernhard-Hospital und nun auch zuhause. Statt mit dem Auto geht es dann oft mit dem Rad zur Beratung. Foto: Bettina Engel-Albustin