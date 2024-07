Neuerscheinung in Kamp-Lintfort Als Hoerstgen das „Gretna Green“ am Niederrhein war

Engelbertt Kalckhaecke und Sibillen von Gahlen sind 1642 nach Hoerstgen durchgebrannt, um gegen alle Widerstände zu heiraten. „Dispens“ war dort gängige Praxis, gegen eine Gebühr versteht sich. Hoerstgen war im 17. Jahrhundert das „Gretna Green“ für Heiratswillige am Niederrhein. „Hier wurde die Eheschließung ermöglicht, auch wenn Eltern, Kirche oder Behörden ablehnend im Wege standen. Bis zu 200 Reichstaler pro Jahr an einschlägigen Gebühren flossen so in die Taschen der Herrscher auf Haus Frohnenbruch“, berichtet Albert Spitzner-Jahn aus seinen Recherchen über die Geschichte der Ortschaft Hoerstgen. „Sogar aus Portugal kamen die Brautleute zum Heiraten an den Niederrhein.“