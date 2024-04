Buchveröffentlichung in Kamp-Lintfort Gedichte laden ein, die Welt mit Kinderaugen sehen

Und wer sich beim Durchblättern an Struwwelpeter, Paulinchen, Suppenkasper und den Zappel-Philipp erinnert fühlt, der liegt gar nicht mal so falsch: „Aufhänger für mein erstes Kinderbuch waren die Geschichten von Heinrich Hoffmann“, betont Tim Hausmann. „Diese Geschichten faszinieren noch heute. Ich habe sie als Kind gelesen und lese sie heute mit meiner vierjährigen Tochter.“ Der „Struwwelpeter“ gehört zu den erfolgreichsten deutschen Kinderbüchern und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Im Dezember 1844 suchte der Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann nach einem Bilderbuch als Geschenk für seinen damals dreijährigen Sohn, fand aber nichts, was ihm für ein Kind dieses Alters passend erschien. Er kam mit einem leeren Heft nach Hause und gestaltete ein Bilderbuch mit selbst erdachten Geschichten, in denen Kinder oft nach unvorsichtigem Verhalten Strafen erleben müssen. Zeitgemäß seien Hoffmanns Geschichten, die auf einer repressiven Strafpädagogik beruhten, aber nicht mehr, befand Lehrer Tim Hausmann und entschloss sich, selbst Geschichten in Reimform aufzuschreiben, die mehr in unsere Zeit passen.