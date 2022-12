Geschäftseröffnung in Kamp-Lintfort Jungunternehmer eröffnen E-Bike-Geschäft an der Moerser Straße

In das Ladenlokal an der Moerser Straße 266 ist Leben zurückgekehrt. Berk Ugur und Karakan Güngör (beide 25) haben dort ein Fahrradgeschäft eröffnet. „Für uns bot dieses Geschäft die ideale Ausstellungsfläche“, sagt Karakan Güngör. Im Ladenlokal mit seiner Tiefe präsentieren sich die verschiedensten E-Bike-Modelle wie Citybike, Trekkingbike oder Mountainbike. Die Jungunternehmer folgen einem klimafreundlichen Trend: E-Mobilität auf zwei Rädern. „Ein E-Bike ist nachhaltig und gehört in die Energiewende. Ziel ist, mehr Menschen dafür zu begeistern, das Auto stehen zulassen. Ein E-Bike bietet Komfort“, so der 25-Jährige.