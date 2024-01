St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort Mark Banysch kehrt als Chefarzt zurück

Vor gut anderthalb Jahren verließ Mark Banysch das St.-Bernhard-Hospital, um eine Chefarzt-Position an einer Klinik im Ruhrgebiet anzutreten. Jetzt folgte er dem Ruf des Krankenhauses in Kamp-Lintfort und kehrte zum 1. Januar zurück: Er übernahm die Leitung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, die er gemeinsam mit Gernot Kaiser seit 2016 mit vielen Initiativen und Projektideen nach vorne gebracht hatte. Kaiser, der bis Ende 2023 die Klinik geleitet hatte, trat eine neue Chefarztstelle in einem Großklinikum in Norddeutschland an. „Für mich ist es in Tat so, als würde ich nach Hause kommen“, sagte Mark Banysch am Dienstag. Er habe immer die familiäre und professionelle Atmosphäre am St.-Bernhard-Hospital geschätzt.“