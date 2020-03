Asphaltarbeiten : Friedrich-Heinrich-Allee wird gesperrt

Kamp-Lintfort Vom 17. bis zum 27. März bekommt die wichtige Verkehrsachse neuen Asphalt.

Der Asphalt an der Friedrich-Heinrich-Allee ist in die Jahre gekommen. Zur Landesgartenschau soll die Straße neue Oberfläche bekommen. Weil die Wettervorhersage günstig ist, sollen die Arbeiten am Dienstag, 17. März beginnen. Wie die Stadt weiter mitteilte, soll der neue Asphalt voraussichtlich bis zum 27. März aufgetragen sein.

Erster Bauabschnitt Die Arbeiten, die insgesamt eineinhalb Wochen dauern sollen, finden in zwei Abschnitten statt. Im ersten Bauabschnitt vom 17. bis zum 21. März, wird die Friedrich-Heinrich-Allee zwischen Heinrichstraße und Ringstraße komplett gesperrt. Die Zufahrt zur Janusz-Korczak-Schule und den Mitarbeiterparkplätzen der Hochschule sei über die nördliche Zufahrt der Friedrich-Heinrich-Allee möglich, so die Stadt weiter.

Änderungen im Busverkehr Auch im Busverkehr gibt es in dieser Zeit Veränderungen: Die Haltestellen Pestalozzischule und Neues Casino können während der Arbeiten nicht von der Niag angefahren werden. Betroffene können an der naheliegenden Haltestelle Neues Rathaus an der Kamperdickstraße aus- und zusteigen. Der neue Schnellbus-Haltepunkt Südstraße wird auf die Einmündung an der Kattenstraße verlegt.