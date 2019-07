Kunst in Kamp-Lintfort : Neue Künstlergruppe stellt zum ersten Mal gemeinsam aus

Stillleben mit Büchern und Hüten, bunte Schmetterlinge zwischen zarten Blüten, plastisch sprudelnde Wasserblasen, farbenfrohe Flächen- und Linienkompositionen, ein altes Männergesicht und kleine, menschliche Skulpturen.

Die Kamp-Lintforter Kulturbeauftragte Petra Niemöller war da zumindest recht zuversichtlich: „Wir sind mit der Laga-Organisation dazu im Gespräch“, erklärte sie am Samstag. Sollte sie Erfolg haben, dann will die Gruppe dort auf jeden Fall wieder eine Gemeinschaftsausstellung veranstalten, nach Möglichkeit mit einem gemeinsamen Thema. Der Arbeitstitel dafür lautet im Moment noch „Werden und Wachsen“. Darüber hinaus plant man mit den Bewohnern des Friederike- Fliedner-Hauses demnächst eine Malaktion und am 21. und 22. September diesen Jahres ein „Wochenende des offenen Ateliers“, ähnlich wie es seit einigen Jahren schon einmal jährlich in Moers stattfindet. In erster Linie ist es allen aber erst einmal wichtig, dass „man sich gefunden hat“, und dass „jeder etwas zum Gelingen der Gemeinschaft beiträgt“. So entwarf die Designerin Heike Wirtz zum Beispiel das Logo der Gruppe und die Einladungskarte zur Ausstellung, während Barbara Ziebuhr den Kontakt zum Fliedner-Haus hergestellt hat. Die insgesamt 30 Bilder, Bildobjekte, Fotos und Skulpturen der neuen Kamp-Lintforter Künstlergruppe können in den nächsten zwei Monaten täglich von 8 bis 18 Uhr in der Caféteria, sowie im Flur zwischen dem neuen und alten Gebäudeteil des Friederike Fliedner Hauses in der Ringstraße 99 besichtigt werden.