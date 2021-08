Einzelhandel in Kamp-Lintfort : Von Herzen Kamp-Lintforter

Mit Musiktaxi und vielen Herzen präsentierte die Werbegemeinschaft die neue Aktion für den Kamp-Lintforter Einzelhandel. Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort Die Werbegemeinschaft startet eine Kampagne für den heimischen Einzelhandel. Ziel ist es, die Kamp-Lintforter Geschäftswelt zu stärken, die ebenso wie in vielen anderen Städten unter der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte. So wird in Kamp-Lintfort ab sofort auf leerstehende Ladenlokale aufmerksam gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Es ist ein Weckruf: Mit einer auf drei Jahre angelegten Kampagne möchte die Werbegemeinschaft die Herzen der Kamp-Lintforter für den heimischen Einzelhandel öffnen. „Kamp-Lintfort ist so viel mehr als ein Stadtfest“, betonte Bettina Reiner, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft, bei der Auftaktveranstaltung der Kampagne, die den Titel „Von Herzen Kamp-Lintforter“ trägt. Auch in vielen Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt hat die Corona-Pandemie zu Umsatzeinbußen geführt. „Dies ist der Versuch, unserer City neues Leben einzuhauchen“, betonte Bürgermeister Christoph Landscheidt. Die Bürger sollen ihre Innenstadt neu entdecken und wieder lokal einkaufen gehen.

„Wir möchten die Menschen für die City begeistern, damit nicht nur der Online-Handel boomt.“ Um den Einzelhandel zu stärken, entwickelte die Werbegemeinschaft zusammen mit dem Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing und der Werbeagentur „Art & Design“ die Kampagne samt Logos und mehr. Unterstützt wird die über drei Jahre laufende Aktion durch die Sparkasse Duisburg und die Stadtwerke Kamp-Lintfort sowie örtlichen Sponsoren. Das Budget beläuft sich auf insgesamt 15.000 Euro. So konnte eine Idee bereits zum Auftakt am Freitag realisiert werden. Das leerstehende Ladenlokal an der Moerser Straße 283 wurde durch eine zeitgemäße Schaufenstergestaltung aufgepeppt. Aufkleber verweisen auf die Aktion „Von Herzen Kamp-Lintforter“ und machen ansprechend auf leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt aufmerksam, damit sie bald neue Mieter finden. „Die Einzelhändler haben alle in den vergangenen Monaten gekämpft und gelitten. Zum Glück hält sich der Leerstand in unserer Stadt noch in Grenzen“, betonte Bettina Reiner. Sie fordert auch Vereine und Verbände auf, das neu entwickelte Logo zu nutzen, um ihre emotionale Bindung an die Stadt Kamp-Lintfort zu verdeutlichen. „Wir haben unter anderem eine Fotostrecke gestartet, die Menschen zeigt, die sich mit ihrer Stadt verbunden fühlen.“