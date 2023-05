Anmeldezahlen an Schulen in Kamp-Lintfort Neue Grundschule startet mit 50 Kindern

Die Umbauarbeiten im Diesterweggebäude gehen gut voran. „Wir liegen gut im Zeitrahmen“, teilt Berthold Klicza vom städtischen Amt für Schule, Jugend und Sport auf Anfrage mit. Wenn die neue Grundschule an der Vinnstraße nach den Sommerferien in Betrieb geht, seien lediglich Turnhalle und das Außengelände noch nicht fertiggestellt. „Spätestens im Herbst sind die Arbeiten auch dort beendet.“ 50 Grundschulpioniere starten dort am 1. August ins Schulleben – genauso viele, wie es für eine Schulneugründung sein müssen. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass es geklappt hat. Und vielleicht werden es noch ein paar Kinder mehr. Wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Die Resonanz auf die Schulgründung war auf jeden Fall groß“, betont Berthold Klicza auf Anfrage.