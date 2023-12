Neue Broschüre erschienen Vorträge und Workshops rund um das Thema Demenz

In der Broschüre sind außerdem die Zeiten und Orte der regelmäßigen Beratungs- und Betreuungsangebote und Gesprächskreise im linksrheinischen Teil des Kreises Wesel aufgeführt. Sie enthält außerdem Freizeitangebote, bei denen Angehörige zusammen mit den Demenzbetroffenen eine unbeschwerte Zeit verbringen und bei einem Spaziergang mit gemütlichem Kaffeetrinken abschalten können. Ein Tanzcafé bietet die Gelegenheit, angepasst an die eigenen körperlichen Möglichkeiten die Freude an Tanz und Bewegung bei altbekannter Musik zu teilen. Die Broschüre ist unter anderem kostenlos erhältlich bei der Fachberatung Demenz der Grafschafter Diakonie und beim Neuen Ev. Forum, beide Mühlenstraße 20, in Moers. Sie steht außerdem im Internet zum Download bereit unter www.kirche-moers.de/neuesevforum und www.grafschafter-diakonie.de.