Naturschutz in Kamp-Lintfort : Neue Anlage filtert Gifte aus Grundwasser

Nach der Begrüßung konnten die Gäste die Grundwasserreinigungsanlage besichtigen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort RAG Montan Immobilien nimmt Neubau an der Ringstraße offiziell in Betrieb. Infolge des früheren Bergbaus muss das Wasser gereinigt werden, bevor es in die Große Goorley eingeleitet wird.

Das Gebäude steht seit Mai in Kamp-Lintfort an der Ringstraße 160, hat eine schlichte, rechteckige Grundfläche von 17 mal 14 Metern, ist zehn Meter hoch und auf allen vier Seiten einheitlich mit dunkelgrauen Aluminiumblechen verkleidet. So sehen in der Regel technische Gebäude aus, und genau das ist es auch. Bei dem anthrazitfarbenen Würfel handelt es sich um eine stationäre Grundwasserreinigungsanlage der RAG Montan Immobilien GmbH, die sich seit dem Ende des Steinkohleabbaus unter anderem um die Reinigung des Grundwassers auf den ehemaligen Zechengeländen im Ruhrgebiet und am Niederrhein kümmert.

Die neue Kamp-Lintforter Grundwasserreinigungsanlage ist die derzeit größte der insgesamt 21 von der RAG-Tochter betriebenen Anlagen und löst die zuvor mobile Reinigungsstation auf dem Areal der 2012 geschlossenen Zeche Friedrich-Heinrich ab. Obwohl schon seit Mai in Betrieb, fand die offizielle Einweihung erst jetzt am Dienstag statt. Eine kleine Feier, zu der neben einigen Vertretern der Stadt, der Bezirksregierung Arnsberg und der Niederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft vor allem die an der Planung und dem Bau der Anlage beteiligten Personen eingeladen waren. „Danke an Sie alle“, sagte der Geschäftsführer der RAG Immobilien Ulrich Wessel. „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, uns um die Dinge zu kümmern, die der Bergbau hier in der Region seit mehr als einhundert Jahren verursacht hat. Die Einrichtung dieser neuen Grundwasserreinigungsanlage ist ein wichtiger Teil davon. Deswegen gilt mein ganz besonderen Dank auch an die Stadtverwaltung und die Laga GmbH, die immer mit uns an einem Strang gezogen haben.“

Die neue Grundwasserreinigungsanlage besteht aus sechs knapp neun Meter hohen Kesseln, in denen sich jeweils drei Aktivkohleabsorber befinden, die vor all jene Stoffe ausfiltern sollen, die sich noch bis heute unter der von 1913 bis 1978 betriebenen Kamp-Lintforter Kokerei im Grundwasser befinden. Das wird jetzt über zwei speziell gebohrte Brunnen in die neue Anlage eingeleitet und nach dem Säuberungsvorgang und einem weiteren Feinfiltervorgang, der zum Schluss auch noch die Reste der Kohlefilterung beseitigt, anschließend in die Große Goorley eingeleitet. Die in jedem Kessel für die Reinigung vorhandenen zehn Tonnen Aktivkohle werden jede Woche von einem Chemie-Labor kontrolliert, je nach Belastung sofort ausgetauscht und anschließend für einen weiteren Einsatz recyclet.