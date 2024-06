Neu in Kamp-Lintfort Gastlichkeit im Zeichen des roten Besens

Ist das schön hier! Der Innenhof des Anwesens an der Burgstraße in Hoerstgen ist ein Schmuckstück. Die Besitzer, Tanja Hellmans-Berzbach und Georg Berzbach, zeigen es auch gerne vor. In dem Innenhof haben sie eine Besenwirtschaft eingerichtet. Am Wochenende empfängt und bewirtet das Ehepaar dort Gäste. Es sei eine „bekloppte Idee“, sagen die beiden schmunzelnd. „Aber es macht Spaß.“ Und nach zwei Wochenenden wissen sie: Die Idee kommt bestens an.