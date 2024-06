Naturschutz in Kamp-Lintfort Dem Rebhuhn und dem Hasen soll was blühen

Dass Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, passiert gar nicht mehr so häufig. Denn der Feldhase wird immer seltener. Und nicht nur er. Anderen sogenannten Niederwild- und Feldvogelarten, wie Rebhuhn oder Fasan, geht es ähnlich. Dieser Entwicklung will der Kreis Wesel entgegenwirken – mit einem neuen Projekt, dass er gemeinsam mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft und der Kreisjägerschaft auf den Weg gebracht hat. In Hoerstgen wurden am Mittwoch die entsprechenden Verträge unterzeichnet. Als Kulisse diente ein Blühstreifen an einem Acker. Denn ein solcher Blühstreifen ist genau das, was der Titel des Projekts ausdrückt: „Wertvoller Lebensraum für Arthropoden, Feldvögel und Niederwild.“