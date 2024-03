Allergien seien ein weitverbreitetes und oft unterschätztes gesundheitliches Problem, das die Lebensqualität von sensibilisierten Menschen stark beeinträchtige, nicht nur in der Pollensaison. Allein Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten beträfen weltweit Millionen von Menschen. Dank fortschrittlicher Diagnoseverfahren wie Blut- , Hauttests und Eliminationsdiäten könnten diese Erkrankungen präzise diagnostiziert werden und ermöglichten es den Betroffenen, potenzielle Auslöser zu vermeiden. Wolfgang Reier erhielt seine fachärztliche Anerkennung im Jahr 1991 am BG Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum und habe seitdem seine Erfahrung in der Behandlung von Lungenkrankheiten kontinuierlich in verschiedenen medizinischen Einrichtungen erweitert.