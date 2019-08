Musik in Kamp-Lintfort : Eine Liebeserklärung an den Niederrhein

Musikproduzent und Fotograf Frank Reinert bringt im Herbst eine neue CD heraus. Als Sängerin gewann er Susanne Drieß.

„Niederrhein, man muss ihn lieben“, unter diesem Titel veröffentlicht der gebürtige Kamp-Lintforter Fotograf und Musikproduzent Frank Reinert im Herbst eine CD mit insgesamt zwölf „musikalischen Liebeserklärungen“ an seine Heimat. Einige der darauf befindlichen Songs kann man schon jetzt auf Youtube probehören . „Der Niederrhein ist schön. Das merkt man erst, wenn man eine Weile woanders gelebt hat.“ Frank Reinert weiß, wovon er spricht. Der heute 56-Jährige war viele Jahre als Keyboarder mit verschiedenen Bands in ganz Deutschland unterwegs und hat später die Titelmelodie für die beliebte ARD-Sachsenklinik-Serie „In aller Freundschaft““ komponiert.

Darüber hinaus war er mit einem Freund zusammen in Wuppertal und Düsseldorf für die musikalische Produktion zahlreicher Werbespots verantwortlich. Seit acht Jahren ist er jetzt wieder daheim und entdeckt seine alte Heimat seitdem fast täglich neu mit der Kamera, wobei es ihm neben der vielfältigen Landschaft vor allem die alten Zechenbauten hier angetan haben. Die Idee, den Niederrhein auch musikalisch zu ehren, kam ihm allerdings erst in diesem Frühjahr bei der Komposition eines Liedes für die Diamantene Hochzeit seiner Eltern, das er dann auf der Feier mit Susanne Drieß zusammenvortrug. Die 49-jährige Kamp-Lintforter Friseurmeisterin ist zwar schon viele Jahre Mitglied im Kamp-Lintforter Gospelchor „Lightning Soul“, als Teil eines Gesangsduos war sie bis dahin allerdings noch nie aufgetreten. Deswegen hatte sie anfangs auch noch entsprechend unsicher reagiert, als Frank Reinert mit seiner Idee eines gemeinsamen Albums an sie herangetreten war. Und auch später vor dem Mikrofon in seinem Studio sei sie anfangs noch ziemlich befangen gewesen, bekennt sie.