Kunst in Kamp-Lintfort Bronzeplastiken erzählen im Museum vom Menschsein

„Man kommt durch den Sinn zum Sinnen“, sagt Peter Hahnen, Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp, der die Bildhauerin zu einer großen Einzelausstellung ins Museum Kloster Kamp eingeladen hat. Eine Fotografie im Gebetsblatt des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier hatte ihn auf die Spur der Künstlerin aus Kempten im Allgäu gebracht. „Ich bin sofort angesprungen, als ich die abgelichtete Bronzefigur gesehen habe – weil sie so mutig voranschreitet. Sie vermittelte das Gefühl von Aufbruch. Und das in dieser Zeit.“ Hahnen kontaktierte Annette Zappe, man verstand sich gut. Zwei Jahre dauerte es dann, bis Zappes erste Ausstellung am Niederrhein ab Samstag möglich wurde. Hahnens Begeisterung für die Zappes Werk ist nicht übertrieben. Die kleinen in Bronze gegossenen Figuren sind nicht glatt und statisch. In ihnen steckt eine unerwartete und störrische Dynamik, die begeistern und fesseln kann. Dass alle Skulpturen ein Hauch von Philosophie und Religion umweht, kommt nicht von ungefähr. „Ich habe mich in meinem Studium sehr mit diesen Themen befasst“, erzählt die Künstlerin, Jahrgang 1969. Nach einer Ausbildung zur Kirchenmalerin in Ottobeuren studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Ton war ihr erstes Material. „Ich habe immer schon sehr filigran und figürlich modelliert“, erzählt sie. Der Ton ging aber zu schnell kaputt. Ein befreundeter Künstler brachte sie deshalb auf die Idee, mit Bronze zu arbeiten. „Das Material hat mich sofort fasziniert“, sagt sie. Ihre Skulpturen werden in Wachs modelliert und dann in Bronze gegossen. Annette Zappe mag es, sich in die einzelnen und aufwendigen Arbeitsschritte zu vertiefen. „Mit der Bronze bleiben die Figuren auch auf dünnen Füßchen stehen“, sagt die Künstlerin.