Stadtrat in Kamp-Lintfort Was die Stadt zum Einsatz der Mosquito-Geräte sagt

Der Einsatz sogenannter Mosquito-Hochtöner an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet von Kamp-Lintfort hat in der Klosterstadt ein Nachspiel. Sowohl Linke als Grüne forderten Aufklärung und richteten jeweils einen Fragenkatalog an die Stadtverwaltung (RP berichtete). Die Beantwortung legte die Stadtverwaltung zur Sitzung des Stadtrates am Dienstag vor. Wie berichtet hatte der TV-Satiriker Jan Böhmermann in der Sendung „ZDF Magazin Royal“ am 14. April den Einsatz der Mosquito-Systeme in einigen Städten, darunter Kamp-Lintfort, kritisiert. Die Anlagen stoßen Töne im Ultraschallbereich aus, die nur junge Menschen hören können. Die Stadt Kamp-Lintfort hatte ab 2019 sieben solcher Geräte gekauft und in Reaktion auf Vandalismus-Schäden an verschiedenen Orten angebracht.