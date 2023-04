Politik in Kamp-Lintfort Die Grünen wollen mehr zu „Mosquito-Geräten“ wissen

Wie berichtet hatte der Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale“ über den Einsatz der „Mosquito-Geräte“ in Kamp-Lintfort und anderen Städten berichtet. Die Geräte stoßen hohe Töne aus, die von jungen Leuten wahrgenommen werden können und als störend empfunden werden. Dadurch sollen junge Leute vertrieben werden. Die Stadt hatte in einer Stellungnahme angegeben, ab 2019 sieben solcher Geräte gekauft und in Reaktion auf Vandalismus-Schäden an verschiedenen Orten angebracht zu haben.