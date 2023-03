Medizin in Kamp-Lintfort Neue Therapieform bei Morbus Crohn

Kamp-Lintfort · Das St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort wendet die Behandlung mit Stammzellen an. Die Wirksamkeit der neuen Stammzellentherapie sei in mehreren internationalen Studien nachgewiesen nachgewiesen worden, teilt das Krankenhaus mit. Warum es diesen neuen Therapieansatz anbietet.

02.03.2023, 05:15 Uhr

Oberarzt Sebastian Bochlogyros, Chirurg und Proktologe im Kamp-Lintforter Krankenhaus, erläutert eine neue Therapieform. Foto: Engel-Albustin Foto: Bettina Engel-Albustin