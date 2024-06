Rettungshubschrauber im Einsatz Seniorin wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Moerser Straße in Kamp-Lintfort ist am Donnerstag um 11.50 Uhr eine 81-jährige Frau aus Kamp-Lintfort, die laut Kreispolizei Wesel in einem Krankenfahrstuhl saß, schwer verletzt worden. Die Seniorin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfall beteiligt war laut Polizei ein VW Crafter. Die Moerser Straße wurde zwischen Friedrich-Heinrich-Allee und Querspange für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Die Sperrung in diesem ist inzwischen aufgehoben. Wie es zum Unfall gekommen war, konnte die Polizei am Donnerstagmittag noch nicht mitteilen.