Kirchenleben in Moers Anke Bender wird neue Pfarrerin in Rheinkamp

Am zweiten Advent, 10. Dezember, wird Anke Bender von Superintendent Wolfram Syben, in ihren Dienst als Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp eingeführt. Der Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Utfort beginnt um 11 Uhr. Wer zum anschließenden Beisammensein bleibt, hat die Gelegenheit, sie und ihre Pfarrkolleginnen und -kollegen, Pfarrerin Dorothea Mathies, Pfarrer Thorsten Kämmer und Pfarrerin im Probedienst Hanna Ruhkopf, bei einem kleinen Plausch kennenzulernen.