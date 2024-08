IMST Kamp-Lintfort hat die Projektleitung Kamera läuft, KI lernt im Hauptbahnhof

Pöbeleien, Diebstähle, Übergriffe – es gibt öffentliche Bereiche, in denen Menschen sich nicht wohl fühlen, weil es immer wieder einmal zu Straftaten kommt. Videobeobachtungen können helfen. Doch die sind nur an anerkannten Kriminalitätsschwerpunkten und auch nur unter strengen Auflagen möglich. Die neue Technik, die gerade im Mönchengladbacher Hauptbahnhof an den Start gegangen ist, könnte in einigen Jahren in ganz Deutschland zur Anwendung kommen. Viele haben schon Interesse an der neuen Überwachungsform gezeigt, die Sicherheit bieten und gleichzeitig die Persönlichkeitsrechte wahren soll. Dazu gehört auch das Bundeskriminalamt.