Auszeichnung für die Hochschulstadt Kamp-Lintfort ist in der AG fahrradfreundlicher Städte

Außerdem habe die planfreie Unterführung an der Moerser Straße positiv hervorgestochen. Christine Fuchs betonte: „Die Liste der umgesetzten Maßnahmen für den Rad- und Fußverkehr in Kamp-Lintfort ist lang, und sie wird in naher Zukunft um viele gute Beispiele wachsen, die sich gerade in Planung befinden.“