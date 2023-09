Mobilität in Kamp-Lintfort Bäckerei Büsch testet Elektro-Lkw

Bereits beim Einstieg in diesen Lastkraftwagen merke der Fahrer, teilt Büsch mit, den Unterschied zu einem „normalen“ Fahrzeug: Er sei so niedrig, dass ein bequemes Einsteigen ohne Kletterei möglich sei. Der Fahrer sitze mittig und habe – dank einer 360-Grad-Kamera – einen kompletten Überblick über den Wagen. Zudem gebe es einen Kamera-Rückspiegel, was ebenfalls für einen Lkw neuartig sei. Ein weiterer Vorteil dieses Fahrzeugs sei, dass ein Ausstieg auf beiden Seiten des Fahrerhauses möglich sei , was insbesondere bei Anlieferungen in Innenstädten, das Ein- und Aussteigen sicherer mache, heißt es in der Pressemitteilung.