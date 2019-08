Landwirtschaft in Kamp-Lintfort : Ministerin schaut sich Vorzeigebauernhof an

Kevin Anhamm würde gerne seine Güllekeller vergrößern oder eine Biogasanlage bauen. Doch das kann der 34 Jahre alte staatlich geprüfte Agrarbetriebswirt nicht, weil gesetzliche Regelungen dagegen sprechen, zum Beispiel das Bundesimmissionsschutzgesetz oder die Technische Anleitung Luft.

„Ich kann den Betrieb nicht verkleinern“, beschrieb er am Donnerstag Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser, die den Hof im Rahmen ihrer Sommertour besuchte, die gesetzlichen Widersprüchlichkeiten. „Da muss es Änderungen geben“, bekam er versichert. „Bei Gesetzen und Verordnungen sind alle Stellschrauben gleichzeitig zu betrachten, für Europa, Bund und Land.“ Eineinhalb Stunden hatte sich die Landesministerin den Bauernhof an der Molkereistraße in Hoerstgen angesehen, der als Vorzeigebetrieb gilt. 215 Kühe stehen auf Stroh, haben viel Platz und können sich aussuchen, ob sie sich zwei oder drei, vier oder fünf Mal am Tag melken lassen wollen.