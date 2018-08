Mickie Krause tritt auf der Beach Party 2018 in Kamp-Lintfort auf

Kamp-Lintfort : Der Dauerbrenner auf der Beach Party

Mickie Krause tritt gerne auf der Beach Party auf. Foto: Prümen, Norbert (nop)

Kamp-Lintfort Zum vierten Mal sorgt Mickie Krause im Panoramabad Pappelsee in Kamp-Lintfort für Stimmung. Die RP Moers verlost am Donnerstag wieder zwei Tickets für die Party am 25. August.

Mickie Krause entwickelt sich mit seinem vierten Auftritt auf der Beach Party zum Dauerbrenner auf der Partybühne im Panoramabad Pappelsee. Auch dem Künstler ist die Veranstaltung ans Herz gewachsen. „Wir hatten vor allem immer gutes Wetter – einfach eine tolle Party“. Der Schlager-Sänger gehört zu den Stimmungsmachern, die die Lieblingsinsel der Deutschen „Mallorca“ in Partylaune bringen. Seine Auftritte im Megapark sowie deutschlandweit sind ein fester Bestandteil der Schlager-Szene. Sein Auftritt auf der Beach Party am Samstag, 25. August, ist für die Besucher ein Partygarant. Hits wie „Schatzi schenk mir ein Foto“ oder „Nur noch Schuhe an“ gehören zu einer guten Schlager-Parade dazu. Trotz seiner Vorliebe für Bands wie Depeche Mode oder The Cure, die seine Jugend begleitet haben, entschied sich Mickie Krause Schlagermusiker zu werden. Lustige Shows und seine dunkelblonde Perücke sind sein Markenzeichen. Dennoch bleibt er bodenständig und sich selbst treu. Noch immer fühlt sich der Schlagerstar seiner Heimat dem „Münsterland“ sehr verbunden und tritt auch auf kleineren Veranstaltungen wie Schützenfesten auf. Dass der Partysänger in seiner Jugend Messen organisiert hat und oftmals in Taizé war und auch heute noch gerne in die Kirche geht, klingt zunächst paradox. Doch gerade diese Verbindung hat den Ballermann-Star geprägt.

Dieses Jahr ermöglicht der Veranstalter, die Agentur Passepartout, den Besuchern, die Künstler hinter der Bühne zu treffen, darauf freut sich Krause besonders. „Ich freue mich immer, wenn die Zeit da ist, mit meinen Fans zu reden. Für sie mache ich schließlich den Job.“ Der Online-Vorverkauf ist angelaufen: Tickets gibt es unter www.beachparty-kamplintfort.de. Oder bei folgenden Vorverkaufsstellen erwerben: Panorama Bad Pappelsee, Bertastraße 74, Stadtwerke Kamp-Lintfort, Wilhelmstraße 1A, MATT Optik, Moerser Straße 268, BMW Fett & Wirtz, Dr.-Berns-Straße 34, Moers, Stadtinformation Moers, Kirchstraße 27.