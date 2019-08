Sommer, Sonne und Schlager in Kamp-Lintfort : Mickie Krause sorgt wieder für Stimmung auf der Beach Party

Kamp-Lintfort Der Schlagersänger ist ein Garant für gute Laune. Die Rheinische Post verlost zwei Team-Tische für die Veranstaltung im Panoramabad Pappelsee.

Nach seiner Schulzeit absolvierte er zwei Ausbildungen: zum Textilveredler und zum Jugend- und Heimerzieher. Seine Karriere begann in den 1990er Jahren als „Warm-Upper“ bei den Talkshows von Oliver Geissen und Hans Meiser. Auch als Sänger der Schlagerband „Erika Rehbein und das Schlagerkarussell“ feierte er Erfolge und hatte bis zu 120 Auftritte im Jahr. 1998 landete er dann auf Mallorca im Riu Palace zuerst mit einer Coverversion von „Anita“ von Costa Cordalis einen Hit. Seinen Durchbruch feierte er 1999 mit „Zehn nackte Friseusen“. Seitdem sind seine Singles aus den Hitparaden nicht mehr wegzudenken, und auch einige Auszeichnungen wie zum Beispiel den „Ballermann Award“ in der Kategorie „Bester Live-Act“ konnte er bereits drei Mal für sich verzeichnen. Mickie Krause sorgt mit seinen Hits „Reiss die Hütte ab” oder „Ich bin Solo“ für Dauerbrenner in der Schlagerszene. Seine Hits gibt er auch in der Wintersaison auf zahlreichen Aprés-Ski-Partys in Wintersportorten und auf Mallorca-Partys in Deutschland zum Besten. „Ich achte bei meinen Liedern besonders darauf, dass die Texte und Melodien eingängig sind. Sie müssen einfach im Ohr bleiben und die Leute ansprechen. Ein hoher Wiedererkennungswert ist dabei besonders wichtig.“ Zuletzt erhielt er folgende Auszeichnungen: 2018 in der Kategorie „Sonder-Award der Medien 20 Jahre“, 2019 in der Kategorie „Beste Live Show“ sowie Bester Partyact 2018 – Publikumspreis von Schlager.de. Der Veranstalter, die Eventagentur Passepartout, weist darauf hin, dass nur noch wenige Team-Tische auf der Beach Partie erhältlich sind. Zu einem Tisch gehören: eine Biergarnitur, zehn Eintrittskarten und zwei Fässchen Bier á fünf Liter. Der Tisch kostet 220 Euro. Zu erwerben sind die Team-Tische unter http://beachparty-kamplintfort.de/tickets/.