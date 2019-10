Bildung in Kamp-Lintfort : Mehr als 7000 Studenten an der Hochschule Rhein-Waal

Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen sieht die Lehreinrichtung auf dem Weg der Konsolidierung. Sie ist außerdem international aufgestellt.

Nach Ablauf der Einschreibefrist verzeichnet die Hochschule Rhein-Waal für das laufende Wintersemester 2019/2020 gleichbleibend hohe Studierendenzahlen: Insgesamt 7312 junge Menschen sind an der Hochschule eingeschrieben. Das entspricht in etwa dem Niveau der zurückliegenden drei Jahre. Damit befindet sich die Hochschule weiterhin auf dem angestrebten Konsolidierungskurs, heißt es in einer Pressemitteilung zum Wintermester 2019/2020 stehen den Studenten in Kleve und Kamp-Lintfort 25 Bachelor- und elf Masterstudiengängen zur Auswahl. Die aktuellen Daten entsprechen damit laut Hochschule Rhein-Waal in etwa dem Vorjahresniveau und belegten zudem, dass die Konsolidierungspläne der Hochschule greifen. „Die aktuellen Studierendenzahlen zeigen, dass wir uns auf dem angestrebten Weg der Konsolidierung befinden. Nach Jahren des starken Wachstums liegt unser Fokus nunmehr konsequent darauf, die hohen Qualitätsstandards der Hochschule zu halten und auch auszubauen“, kommentiert Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen die Zahlen. Inzwischen komme die Hälfte der Studierendenschaft aus dem Ausland, was die hohe Attraktivität der Hochschule Rhein-Waal als internationale Hochschule belege. Insgesamt habe die internationale Community im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent zugelegt. „Diese Entwicklung bestätigt uns in unserem besonderen Anliegen der internationalen Diversität und drückt die Vielfalt auf den Campus in Kamp-Lintfort und Kleve aus. In dieser Vielseitigkeit sehe ich ein Alleinstellungsmerkmal unserer Hochschule. Zudem drückt die Internationalität unsere Offenheit, Vielfalt und Pluralität aus“, ergänzt Locker-Grütjen. Die Internationalität spiegele sich ebenso in den Einschreibungen für 2019/2020 wider. Etwa die Hälfte der Studierenden, die sich in diesem Semester an der Hochschule eingeschrieben haben, stamme aus dem Ausland; insgesamt startete das Wintersemester mit 1.634 Einschreibungen. Damit seien die Einschreibezahlen zwei Jahre in Folge auf einem vergleichbaren Stand geblieben.