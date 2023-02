Neuer Pächter in Kamp-Lintfort Caritas Wohn- und Werkstätten werden Betreiber des Bistros 26

Die CWWN bieten Menschen mit Behinderung einen Ort zum Leben und Arbeiten. Dazu gehören umfangreiche Unterstützungs- und Assistenzangebote. Die gemeinnützige GmbH gliedert sich aktuell in zwei Geschäftsbereiche. Zur Teilhabe am Arbeitsleben gehört eine Werkstatt mit fünf Zweigstellen, eine Abteilung Landschaftspflege sowie betriebsintegrierte Arbeitsplätze in Firmen des allgemeinen Arbeitsmarktes. Zum Geschäftsbereich Soziale Teilhabe gehören sechs besondere Wohnformen, Angebote im Bereich des betreuten Wohnens, ein ambulanter Pflegedienst, KoKoBe sowie ein Kurzzeitwohnen für Kinder und Jugendliche. Für das Bistro 26 kann sich die CWWN ein hochwertiges Angebot mit einer geringen Anzahl an warmen Speisen und einer Auswahl an Snacks vorstellen.