Bücherei in Kamp-Lintfort Kostenloser Schnuppermonat in der Mediathek

Am 7. Juni beteiligt sich das Team der Mediathek am bundesweiten Digitaltag. Zu diesem Anlass wird ein kostenloser Schnuppermonat für alle digitalen Plattformen angeboten. Am Freitag, 7. Juni, von 14.30 bis 18 Uhr und am Samstag, 8. Juni, von 10 bis 13 Uhr können die kostenlosen Schnupperausweise vor Ort erstellt werden, teilte die Stadt mit. Das Angebot richtet sich an volljährige Neukunden und Neukindinnen. Ein gültiger Ausweis sei erforderlich.