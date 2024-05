Spiele und Bücher für die Mediathek Gut leben im Alter – auch mit Demenz

„Demenz geht uns alle an“, so Annette Röser, Verlegerin und Initiatorin des Sing-Liesel-Verlags, die selbst viele Jahre ihre von Demenz betroffenen Eltern begleitet hat. „Unser Ziel ist es, Bücher und Beschäftigungsangebote für Menschen mit Demenz zu schaffen, die ihnen Freude bereiten und Angehörige im nicht immer einfachen Umgang mit der Diagnose unterstützen.“ So sei in Zusammenarbeit mit Experten eine breite Palette an Büchern und Spielen entstanden. Besonders beliebt seien die Sprichwort-Geschichten, kurze Anekdoten, an deren Ende ein Sprichwort steht, das erraten werden kann. „Das Buch gefällt mir in seiner einfachen und ruhigen Art sehr gut. Es ist durch die Bilder und die Typographie mit den Kreuzstichen so wunderbar anheimelnd – toll gemacht!“, schwärmt Alexander Wippert, der die Bücher seiner 90-jährigen Tante im Heim vorliest.