Kunsthandwerk in Kamp-Lintfort : Von der Kunst des Buchfaltens

Kamp-Lintfort Die Kamp-Lintforterin Kathrin Herwig präsentiert in der Mediathek unter dem Titel „Leuchtend durch die dunkle Jahreszeit“ bis zum 16. Oktober eine Auswahl ihrer Faltkunst-Arbeiten. Orimoto heißt die Faltechnik.

Eselsohren in Büchern, für viele Leseratten sind sie ein „No-Go“, für die Kamp-Lintforterin Kathrin Herwig sind sie ein kreatives Ausdrucksmittel. Seit vielen Jahren schon verwandelt sie mit Hilfe von Schere und raffinierten Falttechniken ausrangierte, alte Bücher in kleine Kunstwerke, von denen sie einige auch noch stimmungsvoll mit LED-Lichtern beleuchtet. „Orimoto“ heißt diese künstlerische Faltkunst. Seit Montag können Besucher Herwigs Arbeiten vier Wochen lang unter dem Titel „Leuchtend durch die dunkle Jahreszeit“ in der Mediathek an der Freiherr-vom-Stein-Straße 26 in Kamp-Lintfort bewundern.