Bildung in Kamp-Lintfort : Mediathek könnte künftig auch sonntags öffnen

Der Düsseldorfer Landtag hat am Mittwoch den Weg geebnet: Öffentliche Bibliotheken dürfen in Nordrhein-Westfalen künftig auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Ein entsprechendes Gesetz wurde verabschiedet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Kamp-Lintforts Bildungsdezernent Christoph Müllmann kann es sich gut vorstellen, die Mediathek in Kamp-Lintfort mit ihrer Open Library auch sonntags zu öffenen. „Wir haben die Diskussion im Land verfolgt“, berichtete er am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung. „Dass es jetzt so schnell beschlossen wurde, hat mich jedoch überrascht.“

Die Mediathek in Kamp-Lintfort erfülle alle technischen Voraussetzungen, um Literaturfreunden auch an Sonntagen das „Wohnzimmer der Stadt“ zu öffnen. „Der Bereich der Open Library ist mit Ausweis zu öffnen. Er ist sozusagen der Schlüssel. Bei uns kommt die elektronische Verbuchungstechnik zum Einsatz. Die Open Library ist außerdem Kamera überwacht“, erläuterte Müllmann. „Wir werden die Sonntags-Öffnungszeit jetzt prüfen und uns voraussichtlich 2020 mit der Umsetzung befassen.“ Die Mediathek in Kamp-Lintfort gilt seit ihrer Eröffnung im März 2017 in der Region als Vorzeige-Einrichtung. Das gilt besonders für die Open Library, die man wochentags auch außerhalb der regulären Bibliotheksöffnungszeiten aufsuchen kann. Unterstützt wird dies durch die Kooperation mit dem Bistro 26, das ebenfalls in den Räumen an der Freiherr-vom-Stein-Straße seinen Standort hat. Die Open Library ist bestückt mit Büchern, DVD und anderen Medien zur Ausleihe und Rückgabe am Automaten. Kataloge, Internet und Rechercheplätze stehen zur Verfügung. Besucher können den gesamten Zeitschriftenbestand nutzen. Anders als Museen oder Theater mussten Bibliotheken bislang grundsätzlich an Sonntagen schließen. Mit Änderung des Kulturfördergesetzes und einer Gewerbeverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen hat das Parlament in Düsseldorf nun die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen.