Restaurants in Kamp-Lintfort : McDonald’s an der Prinzenstraße wird umgebaut

(RP) Das McDonald’s Restaurant an der Prinzenstraße in Kamp-Lintfort wird derzeit renoviert. Ab Donnerstag, 25. Juli, verspeisen die Gästen dort in einem modernen Ambiente ihre Burger. Auf Wunsch werde das Essen auch an den Tisch gebracht.

