Karneval in Kamp-Lintfort : Max Koschare wird erster KKV-Jugendprinz in Kamp-Lintfort

Max Koschare wird als erster KKV-Jugendprinz in die Session starten. Vor den Narren liegt eine ereignisreiche Zeit.

„Ein bisschen aufgeregt bin ich, aber ich freue mich schon jetzt, dabei zu sein“, sagt Max. Zu seinem Volk sprach er bereits auf dem Sommerfest. Als Strippenzieher outete sich Siggi Thiel, Ehrenpräsident vom KKV-Festausschuss. „Ich habe Max am Palmsonntag im Josef-Jeurgens-Haus angesprochen, ob der Prinz werden möchte. Sozusagen mit kirchlichem Beistand“, lacht Siggi Thiel. Max ist für ihn ein guter Botschafter in Sachen Karneval. „Max ist aufgeweckt, interessiert und hat Spaß an der Sache. Ich kenne ihn von Kindesbeinen“, so Siggi Thiel. Hinzu kommt, dass in der Familie Koschare der karnevalistische Bazillus zuhause ist. Mutter Tanja hat bereits in der KKV-Jugendabteilung getanzt. Rückendeckung bekommt er auch von Vater Christian, den mancher aus dem Ensemble der Bühne 69 kennt oder aber als SPD-Fraktionsmitglied. Beim KKV ist die Freude über den designierten Kinderprinz Max groß. „Wir hatten in der Vergangenheit Kinderprinzenpaare oder Soloprinzessinen. Max ist unser erster Kinderprinz. Das ist wunderbar“, so Marion Köster. 2020 wird am 24. Februar der Karnevalszug wieder durch die Straßen ziehen. Da Max künstlerisches Talent hat, entwarf er den Orden selber. Auch bei seinem Prinzenwagen ist sein Talent gefragt. Ganz allein in der Session ist er nicht, denn im Laga-Jahr ist Nicole Messner, designierte Prinzessin, mit von der Partie. Auch sie stellte sich beim Sommerfest den anderen Vereinen vor. Bei rund 70 Terminen wird sie den Frohsinn propagieren. Kamp-Lintfort ist mit Kinderprinz, Prinzessin und Laga im Dreiklang. Auf dem Laga-Gelände wird 2020 in den Sommerwochen noch das internationale Prinzentreffen stattfinden. Aber auch Max wird für Überraschungen sorgen.