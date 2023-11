Brauchtum in Kamp-Lintfort Martinszug mit Abschlussfeuerwerk

Die Martinstüten können nach Vorlage der Abholkarte bis 19 Uhr in der „Alten Scheune“ in Empfang genommen werden. Ebenso werden Martinsbrezeln – solange Vorrat reicht – angeboten. Das Kamper Martinskomitee bietet noch bis Samstag, 4. November, Karten zum Verkauf an. Die Karten zum Stückpreis von sechs Euro sind im Haus Bieger (Abteiplatz 11) oder bei Marion Willing, 02842 9093358 erhältlich. Alternativ können die Karten noch bis Sonntag per E-Mail (st.josef@bruderschaft-kloster-kamp.de) bestellt werden.