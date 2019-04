Kultur in Kamp-Lintfort : Zingsheim schaltet das Kopfkino ein

KAMP-LINTFORT In der Kamp-Lintforter Christuskirche sezierte der Kabarettist und Gewinner des Kleinkunstpreises 2015 die Sprache und spielte mit ihr.

Martin Zingsheim liebt die Melodie, sei es nun in der Sprache oder in der Musik. Eines seiner beiden aktuellen Programme tituliert er „Ganz großes Kino – Comedy trifft Filmmusik“. Anders als dieser Titel ahnen lässt, ist er aber eher ein Kabarettist. „Kopfkino“ hieß das andere Programm des 35 Jahre alten Kölnern, mit dem er am Donnerstagabend in der Christuskirche gastierte.