Malwettbewerb in Kamp-Lintfort Was Kinder mit Kloster Kamp verbinden

Fast 1000 Bilder sind zusammengekommen. In der ganzen Stadt haben Kinder aus allen Schulen, Kitas und Kindergärten ihre Ärmel hochgekrempelt und Pinsel, Stifte und Kreide benutzt, um zu Papier zu bringen, was sie selbst mit dem Kloster Kamp, das in diesem Jahr 900 Jahre alt ist, verbinden. Herausgekommen sind besondere Kunstwerke, die ab dem 26. Mai für ganze zwei Wochen in der Kamp-Lintforter Innenstadt zu sehen sind.