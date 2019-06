Literatur in Kamp-Lintfort : Lyrikerkreis lädt zur Feierabend-Lesung ein

Die Mitglieder des Lyrikerkreises haben einen schönen Abend voller Poesie für die Zuhörerschaft vorbereitet. Foto: Frank Reinert/FRANK REINERT

Kamp-Lintfort Mediathek, Bistro26 und LesArt laden zum Start in den Sommer: Am Donnerstag, 13. Juni um 18.30 Uhr ist der Lyrikerkreis zum ersten Mal zu Gast in der Mediathek. Die Poeten des Kreises wollen ihre Zuhörerschaft auf die Sommersaison einstimmen.

Mit großem Repertoire werden die Autoren mit Geschichten und Gedichten querbeet das Alltägliche aufnehmen und auch den kleinen und unscheinbaren Dingen neue Aufmerksamkeit schenken. Dabei wird es mal märchenhaft, mal nachdenklich, mal kritisch aber auch heiter zu gehen. Die Reihe „Feierabend“, die Mediathek und LesArt ins Leben gerufen haben, bietet immer passend zum Thema des Abends einen Imbiss aus dem Bistro 26.

Diesmal wird ein leichter Imbiss serviert, luftig und trotzdem herzhaft, so wie der Frühsommer am Niederrhein. Danach, ab 19 Uhr, tragen Christine Utermöhlen und Gastleser Erich Carl zum kurzweiligen Abend mit Texten, Bildern und Musik bei. Günter Neu wird die Veranstaltung musikalisch und technisch unterstützen. Christine Utermöhlen, seit 2002 Vorsitzende des Vereins, weist mit Texten und Bildern auf die kleinen Augenblicke, die oftmals nur einen Wimpernschlag dauern. Ihr Anliegen ist, den Augen eben diese Blicke zu gönnen.

Erich Carl, pensionierter Gymnasiallehrer aus Kerken, nutzt seine neue Freiheit zum Reimen und Schreiben. Er trägt Humoresken und Märchenballaden nach der Vorlage der Gebrüder Grimm vor. Gerne unterstützt er den Lyrikerkreis wieder als Gastleser.

Günter Neu, seit über 20 Jahren wohnhaft am schönen Niederrhein und mit Christine Utermöhlen liiert, sorgt ebenso lange bei den Veranstaltungen des Dichtervereins für den guten Ton und die musikalische Untermalung.

Eintrittskarten für die Lesung des Lyrikerkreises gibt es nur im Vorverkauf in der Buchhandlung am Rathaus, der Mediathek und im Bistro26 in der Mediathek, Freiherr-vom-Stein-Straße 26 zum Preis von acht Euro inklusive sommerlichem Imbiss.

(RP)