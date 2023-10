Lesung in Kamp-Lintfort Lyrikerkreis freut sich über ausverkauftes Haus

Kamp-Lintfort · Mehr als 80 Zuhörer erfreuten sich am Freitag an „Kurzweil im Sextett“: Sechs Lyriker trugen im Schirrhof ihre Gedichte vor. Zum Reim gab es fürs Publikum Wein. Was den Abend so besonders machte.

15.10.2023, 15:00 Uhr

Das Quartett „EigenArtig“ sorgte für die musikalische Untermalung der Lesung des Lyrikerkreises. Foto: Rüdiger Bechhaus

Von Jutta Langhoff