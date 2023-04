Lesung in Kamp-Lintfort Lyrikerkreis präsentiert im Schirrhof seine „Mai-Lights“

Der Lyrikerkreis freut auf das Wiedersehen mit seinen treuen Zuhörern und lädt für Freitag, 12. Mai, 17 Uhr, zur Lesung in den Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee 79. ein. Die Hobby-Autoren präsentieren ihre „Mai-Lights“ mit dem Untertitel „Leben, Lieben, Lachen“. Als Gastleser wurde Günter Schmitz gewonnen. Er ist pensionierter Lehrer und lebt seit 1972 in Geldern. Nach seiner Pensionierung widmete er seinem Hobby mehr Raum und es entstanden viele lustige Geschichten und Gedichte. Dass Lyrik ansteckend ist und Begeisterung auslöst, werde an diesem Abend auch eine befreundete Gruppe dem Publikum mit Verfasstem in Reimform zum Thema Freundschaft beweisen, teilt der Lyrikerkreis mit.