Event in Kamp-Lintfort Konzert vor angesagtem Industriedesign

Am Sonntag endet der Weihnachtsmarkt auf dem Zechengelände in Kamp-Lintfort. Die Eventlocation Lufre ist mit ihrem Foodtruck und den Feuerschalen auf der Außenterrasse für die Gäste im Zechenpark ebenfalls ein attraktives Ziel. Pächter David Bloch setzt zum Ausklang des adventlichen Hüttenzaubers im Zechenpark ein musikalisches Highlight. Am Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, geben die beiden Singer-Songwriter Lukas Kepser (27) und Nick Ferretti (32) ein Konzert.