LTV ehrt Sabine Zanger als feste Größe für die Vereinsarbeit

Kamp-Lintfort Im kleinen Kreis würdigte der Vorstand des Lintforter Turnvereins das große Engagement ihrer Übungsleiterin. Sie bringt Kita-Kinder in Bewegung.

Für Geschäftsführerin Ulrike Plitt ist Sabine Zanger wichtige Ideengeberin für die Vereinsarbeit und steht an vorderster Front. „Sie arbeitet mit unserer Pampersliga, den Eltern wie auch mit den jungen Kita-Mitarbeiterinnen. Das sind rund 70 Teilnehmende in der Woche“, so Plitt. Für Sabine Zanger ist das kein Problem. „Wichtig ist der Umgang untereinander. Der sollte immer freundlich und empathisch sein. Dann findet man den Zugang zu seinem Gegenüber“, so die Übungsleiterin über ihr Erfolgsrezept. Seit zehn Jahren ist sie als zertifizierte Übungsleiterin mit Begeisterung dabei.